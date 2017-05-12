Электрокар BMW i3 катается в библиотеке

12 Мая 2017 года, 19:13

Компания BMW выпустила неоднозначный рекламный ролик электрического хэтчбека i3. На видео автомобиль катается в большой библиотеке, демонстрируя бесшумность работы электродвигателей и маневренность в узких переходах. Слышимый звук издают только шины в поворотах.

В чем неоднозначность ролика? Некоторые моменты определенно не снимались в живую, а были сделаны на компьютеры. Тем не менее, в конце видео есть неприметная надпись, что «за рулем профессиональный водитель, не пытайтесь повторить».

BMW i3 продается как в полностью электрическом варианте, так и в гибридном. Как понятно, в рекламе снималась электрическая модификация с мощностью электромотора в 170 сил и 250 Нм крутящего момента. Хэтчбек оснащается литий-ионными аккумулятором емкостью 94 Ач и с запасом энергии 33 кВт/ч. На полной зарядке автомобиль способен проехать дистанцию в 300 километров. Стоимость BMW i3 в Германии составляет от 34 950 евро.