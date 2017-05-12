Сегодня в Мурманске прошел рейд ГИБДД «Автокресло»

12 Мая 2017 года, 16:38

МУРМАНСК/ 12 мая - С начала 2017 года на территории Мурманской области выявлено 799 фактов нарушения водителями правил перевозки детей-пассажиров. В целях профилактики таких нарушений сегодня в Мурманске прошел рейд «Автокресло».

Проверка автомобилистов проводилась сотрудниками областной Госавтоинспекции и специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Мурманской области в Ленинском округе около детского сада №105 ранним утром с 7:30 до 8:30 часов.

В ходе мероприятия автоинспекторами было проверено более 20 транспортных средств. Все водители осуществляли перевозку своих детей в соответствии с правилами, и только один из автолюбителей перевозил своего сына не пристегнутым, несмотря на то, что на ремне безопасности заднего сиденья имелось удерживающее устройство Фест. Инспектором специализированного взвода в отношении нерадивого водителя выписан протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Со всеми участниками рейда сотрудники Госавтоинспекции провели дополнительные профилактические беседы об обязательной перевозке детей в соответствии с требованиями ПДД. Родителям юных пассажиров напомнили о последствиях для жизни и здоровья ребенка в случае аварии, а также предупредили, что приобретать автокресло или детское удерживающее устройство необходимо не для того, чтобы избежать штрафа, а для безопасности малыша.

Как отмечают в областном управлении ГИБДД, количество транспорта и интенсивность движения возрастают с каждым годом. Происшествия на дороге могут вызвать разные причины: поведение других участников движения, погодные факторы, неполадки в автомобиле, недостатки дорожного покрытия. По статистике, за неделю в Мурманске происходит около 300 столкновений автотранспорта. И в таких случаях последствия для детей, перевозимых с соблюдением необходимых мер безопасности, минимальны.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)