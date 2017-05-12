Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Мурманске в ноябре 2016 года

12 Мая 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 12 мая - 23 ноября 2016 года около 18:50 на улице Прибрежная в районе моста через Кольский залив, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей марки ВАЗ.

В результате ДТП пострадала женщина – пешеход, которой причинен тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного происшествия, а также граждан, которым что-либо известно о данном ДТП, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 8-963-359-04-46.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)