Фото первой машины, получившей штраф за превышение скорости

12 Мая 2017 года, 20:03

В сентябре в Великобритании пройдет Конкурс элегантности среди автомобилей, на который привезут экспонат с примечательной историей. Это первый автомобиль в мире, превысивший скорость и получивший за это штраф. Как сообщает Motor1, на автошоу покажут Arnold Benz – именно этот автомобиль вошел в историю, как первый нарушитель скоростного режима в 1896 году.

Квитанцию со штрафом получил Уолтер Арнольд, местный автопродавец и один из первых, кто получил лицензию на продажу машин Бенца. Арнольд катался по дорогам в графстве Кент и смог разогнаться до 13 километров в час, что в четыре раза выше максимально допустимой скорости в те времена. В 1896 году для самодвижущихся экипажей действовало ограничение максимальной скорости в три километра час, при этом перед транспортным средством должен был идти сигнальщик с красным флагом, таким образом предупреждавший о приближении машины. Вдобавок к превышению скорости, во время езды Арнольда с ним не было обязательного сигнальщика. Еще более комичным выглядел способ, каким Арнольда оштрафовали. Водителя догнал полицейский на велосипеде и выписал квитанцию в один шиллинг.

Немногим позже требование о сигнальщике с красным флагом отменили, а также увеличили максимально разрешенную скорость до 22 километров в час. В честь этого власти Великобритании организовали гонку Emancipation Run («Освободительный заезд») из Лондона до Брайтона, которая проводится ежегодно до сих пор. В самой первой гонке было 33 участника, но до финиша доехали только 17. В их числе был и Уолтер Арнольд, получивший даже золотую медаль за мастерское вождение.