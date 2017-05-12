Jeep отзывает более 1800 автомобилей в России

12 Мая 2017 года, 20:40

Компания Jeep объявила о крупном отзыве на территории России. В сервис отправятся 1826 автомобилей Cherokee и Renegade, реализованные с мая 2014 по февраль 2016 года, сообщает Росстандарт.

На указанных моделях специалисты Jeep выявил неприятную техническую проблему. На внедорожниках установлен проводной жгут датчика селектора автоматической коробки передач с неправильно обжатыми контактами. Этот жгут может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКПП, что в свою очередь приведет к появлению соответствующего кода неисправности в (DTC) в блоке управления.

«На транспортных средствах Jeep Cherokee и Renegade электронный блок управления трансмиссией будет перепрограммирован новым программным обеспечением. В нем убрана функция включения нейтральной передачи при возникновении указанного выше кода неисправности. Вместо этого при скачке сопротивления в цепи датчика селектора передач АКП, коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче без возможности переключения «вверх» или «вниз» в процессе движения, а также будет включен сигнализатор неисправности Malfunction Indicator Lamp (MIL)», – пояснили в ведомстве.

В ближайшее время дилеры Jeep свяжутся с владельцами проблемных авто и пригласят в сервис для исправления неисправности. Как обычно, все работы проведут бесплатно.