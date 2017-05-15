В Мурманске сотрудники ОБ ДПС ГИБДД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

15 Мая 2017 года, 16:27

МУРМАНСК/ 15 мая - За минувшую неделю на территории города Мурманска в ходе проведения очередного профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску выявили около 20 водителей, севших за руль автомобиля с признаками опьянения. В отношении 2 водителей возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сегодня утром на автоподъезде к Мурманску водители стали свидетелями и участниками тотальной проверки на алкоголь: сузив проезжую часть, сотрудники батальона оперативно, не задерживая граждан, осуществляли проверочный контроль. Профилактическая работа в такой форме проводится регулярно, находит понимание и положительный отклик у населения и приносит свои результаты.

Вот и в этот раз характерные признаки были замечены у водителя автомобиля «ГАЗ». Проведенное на месте освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0.362 мг/л. Мужчина был отстранен от управления автомобилем. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от 1.5 до 2 лет.

ОБ ДПС ГИБДД напоминает: нетрезвый водитель подвергает опасности не только самого себя, но и окружающих людей. Понимание недопустимости употребления спиртного за рулем и ответственности за содеянное должно быть непреложным правилом для каждого автолюбителя.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску