Три девушки пострадали в ДТП за прошедшие выходные

15 Мая 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Три аварии произошло за прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области. В пятницу с места ДТП в Мончегорске была госпитализирована пассажирка «Hyundai». Водитель автомобиля проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и при повороте налево на следующем перекрестке не предоставил преимущества в движении водителю «Mitsubishi Montero». Он в свою очередь также проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке, в результате чего и произошло столкновение машин.

По данным областного ГИБДД, 13 мая в Мурманске произошло столкновение трех автомобилей. Девушка, 1988 года рождения, находясь за рулем «Nissan» не убедилась в безопасности маневра» при перестроении, и столкнулась с «Toyota». После чего врезалась в припаркованный автомобиль «Lada».

«Водитель автомобиля «Nissan» обслужена амбулаторно. Еще одна девушка, 1996 года рождения, была доставлена в больницу регионального центра вечером 14 мая», – сообщили в ГИБДД.

Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте, когда ее сбил автомобиль «Hyundai».