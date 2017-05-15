В Мурманской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

15 Мая 2017 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая - С 15 мая по 11 июня в преддверии школьных каникул на территории Мурманской области Госавтоинспекция Мурманской области совместно с заинтересованными ведомствами проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий, в которых нередко получают травмы юные участники дорожного движения.

Впереди каникулы – самая веселая и беззаботная пора для детей. Но между тем и одна из самых опасных, поскольку в это время дети чаще всего предоставлены сами себе. А одна из главных опасностей для ребят – это дорога.

Из-за стремления вести себя «как взрослые», а иногда просто не задумываясь о последствии своих поступков, травмы получают юные пешеходы и велосипедисты.

Нередко из-за пренебрежения взрослыми правилами перевозки несовершеннолетних в автомобиле в аварии попадают и дети-пассажиры.

Во время проведения операции в области пройдут профилактические акции, беседы, викторины, родительские собрания и другие мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области