В Заполярье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»

15 Мая 2017 года, 15:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая - С начала 2017 года сотрудниками ГИБДД выявлено 1588 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством, на котором светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В связи с этим, руководством УГИБДД принято решение о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка» на территории региона. Первый этап мероприятия проводится с 15 по 19 мая, второй этап будет проходить с 5 по 9 июня.

Анализ правоприменительной практики подразделений Госавтоинспекции по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ показывает значительный рост нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. При этом меры административного воздействия, применяемые к нарушителям, не исключают факты совершения повторного нарушения.

Как отмечают в областном управлении ГИБДД, нарушение требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в части тонировки стекол влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции.

В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд, поскольку по отношению к нему будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

В выходные и праздничные дни нарушителя отправят в изолятор временного содержания до судебного заседания. До окончания судебного разбирательства нарушитель не будет иметь возможности выехать за пределы города, что может повлиять на личные планы, отпуск, рабочие командировки. По решению суда может быть назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой соблюдать требования технического регламента, а также сообщать о водителях, чье транспортное средство либо поведение на дороге представляет опасность для участников дорожного движения.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области