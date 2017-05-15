Audi сообщила о крупном отзыве в России

15 Мая 2017 года, 18:40

Российское представительство Audi объявила о крупном отзыве – 14 018 автомобилей с четырьмя кольцами отправятся в сервис. Кампания затронет модели А4, А5, А6 и Q5, реализованные с 2012 по 2017 год. Об этом сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, возможен перегрев насоса. На транспортных средствах Audi (A4, A5, A6, Q5) будет проведено обновление ПО БУ двигателя. Дополнительно будет выполняться замена неисправного дополнительного насоса охлаждающей жидкости», – сообщает Росстандарт.

В ближайшее время официальные дилеры свяжутся с владельцами проблемных машин и пригласят заехать в сервис для устранения возможных неполадок. Все ремонтные работы, как обычно, проведут бесплатно.

Самостоятельно проверить свой автомобиль по списку VIN-номеров можно здесь.