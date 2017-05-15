В Мурманске сгорел Infiniti

16 Мая 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Ночью в Мурманске сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании на улице Скальная, 10 поступило в МЧС в 3:38.

«В результате пожара в Infiniti QX56 обгорел моторный отсек и салон автомобиля по всей площади, повреждено остекление салона. От температурного воздействия повреждён рядом стоящий Lexus RX330», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.