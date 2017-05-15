13 водителей Мурманской области задержаны за неуплату административных штрафов

16 Мая 2017 года, 10:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 416 нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области. За неуплату административных штрафов задержаны 13 водителей за прошедшее сутки, еще семь человек – за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходы допустили 27 нарушений, девять совершено несовершеннолетними. Кроме этого, зарегистрировано восемь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 199 нарушений ПДД. Всего сотрудниками было оформлено 77 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.