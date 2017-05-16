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Главная » Авто » Быстрейшим серийным автомобилем на Нюрбургринге стал электрокар
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 19:00

Быстрейшим серийным автомобилем на Нюрбургринге стал электрокар


Китайский электрический гиперкар Nio EP9 заявил миру о себе еще в марте, поставив лучшее время знаменитой трассы Нюрбургринг для серийных электрокаров – 7 минут 5.12 секунды. Но на этом создатели гиперкара решили не останавливаться, собравшись поставить абсолютный рекорд «Северной петли» для серийных автомобилей. Хотя серийным Nio EP9 можно назвать с натяжкой, так как китайская компания собирается выпустить только десять экземпляров EP9. Каждый автомобиль получит ценник в 1,48 миллиона долларов.

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Как сообщает Motor1, такая цена может быть оправдана, потому что китайский электросуперкар все-таки взял титул быстрейшего автомобиля Нюрбургринга для дорог общего пользования. За рулем синего EP9 во время рекордного заезда находился призер «24 часов Ле-Мана» 2013 года Питер Дамбрек. Шотландец проехал круг за 6 минут 45.9 секунды, что более чем на шесть секунд быстрее предыдущего рекорда, поставленного недавно Lamborghini Huracan Performante. Кроме того, Дамбрек «скинул» 19.22 секунды со времени мартовского рекорда, установленного EP9 для электрокаров. Как так получилось? Представители Nio объяснили, что «сейчас была более теплая погода, благодаря которой электромоторы гиперкара работают эффективнее».

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Nio EP9 оснащается четырьмя электродвигателями, суммарной мощностью в 1360 лошадиных сил. Первую сотню купе набирает за 2.7 секунды, а отметку в 200 км/ч уже через 7.1 секунду. Максимальная скорость составляет 313 км/ч, при этом на полном заряде аккумуляторов электрокар способен проехать 425 километров.

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