В Сингапуре появился вендинговый автомат по продаже суперкаров

16 Мая 2017 года, 19:20

В футуристичном Сингапуре появилось еще одно примечательное строение. Местный автодилер Autobahn Motors построил 15-этажный шоу-рум, работающий по принципу вендингового автомата, сообщает Motor1.

Autobahn Motors специализируется на продаже люксовых моделей, суперкаров и редкой классики. Поэтому 15-этажное строение заполнено только подобными автомобилями. Всего в необычном шоу-руме помещается 60 машин.

«Наш новый автодом полностью соответствует нашей цели продавать больше машин – теперь мы можем одновременно хранить у себя приемлемое количество автомобилей на компактной площади и сразу же показывать их в живую клиентам. В то же время, мы стремимся к креативности и инновациям», – сообщил Гарри Гонг, управляющий Autobahn Motors.

Шоу-рум действительно работает как обычный вендинговый автомат. Клиенты с помощью сенсорного экрана выбирают автомобиль, после чего специальный механизм спускает его на землю в течение двух минут.

Видеоролик о шоу-руме: