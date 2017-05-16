Citroen подготовил кроссовер для нового президента Франции

16 Мая 2017 года, 20:00

Для нового президента Франции Эммануэля Макрона Citroen подготовил специальную версию нового кроссовера DS 7 Crossback Présidentiel. На черном кроссовере, который даже еще не поступил в продажу, Макрон проехал по Елисейским полям во время инаугурации.

Президентский Citroen окрашен в особый цвет Ink Blue, имеет флагштоки для государственного флага, логотипы Французской Республики по бокам и на капоте, мягкую сдвижную крышку с электроприводом и 20-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна. Интерьером занимались специалисты автоателье Atelier Maury, обшив салон кроссовера черной кожей с позолоченной контрастной прострочкой и логотипами «FR».

Силовая установка особого DS 7 была изменена, но ее технические характеристики компания не разглашает. Топовая модификация серийной версии кроссовера оснащается гибридной силовой установкой с бензиновым мотором мощностью 200 сил и двумя электромоторами по 80 кВт. Суммарная мощность составляет 300 л.с. На полностью заряженных батареях автомобиль способен проехать 60 километров. Среди других агрегатов, есть бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 130 до 230 сил.

DS 7 Crossback считается флагманом марки DS, так что технологических «фишек» здесь полным полно. Например, кроссовер первый среди остальных моделей получил инновационную адаптивную подвеску с камерой, сканирующей неровности дороги и отправляющей данные компьютеру, после чего электроника заранее настраивает жесткость амортизаторов для каждого колеса по отдельности. Кроме того, DS 7 оснащен полностью светодиодной оптикой с поворачивающимися на 180 градусов фарами, системой ночного видения и полуавтономной системой вождения DS Connected Pilot.

В продажу DS 7 Crossback поступит в начале 2018 года.