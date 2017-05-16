23 пьяных водителя задержаны за сутки в Заполярье

17 Мая 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением на территории Мурманской области выявлено 422 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 23 пьяных водителя. Кроме этого, за неуплату административных штрафов задержано еще шесть человек.

Пешеходы за прошедшие сутки допустили 26 нарушений, шесть нарушений совершили несовершеннолетние. Зарегистрировано семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 219 нарушений ПДД. Всего было оформлено 46 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.