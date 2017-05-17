Огонь на Олимпиаде-2020 зажгут с помощью летающего автомобиля

17 Мая 2017 года, 18:38

В 2020 году состоятся Летние олимпийские игры в Токио. Как стало известно Motor1, церемония зажжения олимпийского огня пройдет очень колоритно, благодаря использованию летающего автомобиля. Футуристический транспорт создается силами инженеров Toyota.

Проект летающего автомобиля стартовал еще в 2012 году. Группа из 30 молодых инженеров Тойоты по собственной инициативе начали разработку необычного транспортного средства в нерабочее время. Спустя пару лет руководство японской компании, увидев успехи своих сотрудников, решило выделить на проект 375 тысяч долларов, которых должно хватить, чтобы построить летающий прототип. Проект окрестили «SkyDrive», согласовав с властями идею, что летающая машина должна появиться на открытии Олимпиады-2020 в Токио.

Финальный дизайн автомобиля покажут в июле текущего года, а первый работоспособный прототип появится спустя год. На данный момент известно, что аппарат будет управляться единственным пассажиром, но с возможностью автопилота. Колес у «Скайдрайва» будет не четыре, а три – два на задней оси и одно спереди. Размеры аппарата составят 2.9 метра в длину и 1.3 метра в ширину. «Скайдрайв» оснастят четырьмя роторами по углам кузова, с помощью которых он сможет летать со скоростью 100 километров в час и подниматься на высоту до 10 метров. На земле летающий автомобиль будет способен развить максимальную скорость движения в приемлемые 150 км/ч.

Разработчики уверили, что проект идет по плану и надеятся, что олимпийский огонь вспыхнет от руки человека, который будет находиться в это время в воздухе на «Скайдрайве». Остается только пожелать проекту успеха и увидеть задуманное на церемонии открытия, которая должна будет навсегда остаться в памяти у зрителей.

Авторы проекта выложили видео, на котором воссоздана компьютерная модель предварительного сценария использования летающего автомобиля на церемонии открытия игр. Кроме того, в ролике есть записи с тестов первых прототипов «Скайдрайва», в том числе и в уменьшенном масштабе.