Новый Discovery. Познакомьтесь лично!

17 Мая 2017 года, 13:12

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Отличная новость для тех, кого интересуют самые свежие инновации в автомобильном мире. Жителей Мурманска и Мурманской области приглашают на презентацию нового Land Rover Discovery, долгожданного внедорожника, в котором соединились самые передовые технологии и многолетний опыт легендарной компании.

Презентации будут проводиться 19 мая в 17:30 по адресу: пр-т Кольский, 124.

Запишитесь прямо сейчас. Вы не только лично сможете познакомиться с автомобилем, ставшим одной из сенсаций года, но и получите особое, чрезвычайно привлекательное предложение, действующее только для первых покупателей!

Получить приглашение на презентацию нового Discovery.

Discovery пятого поколения устанавливает новые стандарты в классе семейных внедорожников. Какой бы маршрут вы ни выбрали, этот автомобиль готов преодолеть любые преграды и расстояния. Великолепные внедорожные качества, исключительная плавность хода, инновационное оснащение, просторный салон, позволяющий с комфортом разместить до семи взрослых путешественников, вместительное багажное отделение – все это делает новый Discovery идеальным автомобилем для тех, кто ценит полную свободу передвижения. Кроме того, легкий, исключительно жесткий полностью алюминиевый кузов в сочетании с мощными силовыми агрегатами и передовой подвеской наделяют новый Discovery превосходными показателями динамики, комфорта и топливной экономичности, что делает его великолепным выбором для ежедневных городских поездок.

Познакомьтесь с новым Discovery лично, и вы убедитесь, что это именно тот автомобиль, о котором вы мечтали!





Узнайте подробности у менеджеров отдела продаж по телефону: (8152)99-77-99

ДЦ М-Моторс Премиум официальный дилер Jaguar Land Rover в Мурманске.

Пр-т Кольский, 124. Тел.: (8152) 99-77-99, landrover-mmotors.ru.