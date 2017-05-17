В Мурманске открывается мотосезон

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Открытие мотосезона в Мурманске ознаменует парад мотоциклистов, который пройдет 20 мая. Он возьмет начало у кинотеатра «Атлантика». После участники проедут по центральным улицам города, завершив пробег у памятника Защитниками Заполярья. Представители мотоклуба «Murman Riders», выступающие в качестве организатора, сообщили, что у «Алеши» пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню. В настоящее время свое участие в пробеге подтвердили уже 85 человек.
Фото из группы «ВКонтакте»