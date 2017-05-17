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Главная » Авто » В топ-10 машин, которых долго не продают владельцы, вошли четыре модели Toyota
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 19:26

В топ-10 машин, которых долго не продают владельцы, вошли четыре модели Toyota


Портал iSeeCars.com – популярный автомобильный агрегатор в США – выяснил, сколько в среднем и какими новыми автомобилями владеют клиенты до первой перепродажи. Для этого агрегатор проанализировал более 15.7 миллионов сделок на вторичном авторынке.

По итогам исследования специалисты портала сообщили, что средний срок владения новым автомобилем составил 7.3 года, а в топ-10 машин, которыми продолжительное время пользуются владельцы, вошли четыре модели Toyota. При этом в списке есть только один седан – Toyota Avalon, остальные модели являются кроссоверами и внедорожниками.

Лидером оказался знаменитый вездеход Land Cruiser 200. Средний срок владения новым «Крузером» до первой перепродажи составляет 10.6 лет. Любопытно, что в топ-10 оказались лишь две американские модели – Ford Expedition и Ford Explorer со сроком владения 9 и 8.9 лет соответственно.

Полный список десяти новых автомобилей, которых не спешат продавать владельцы, выглядит так:

Toyota Land Cruiser – 10.6 лет

Porsche Boxster – 9.9

Ford Expedition – 9.0

Mercedes-Benz SLK – 9.0

Ford Explorer – 8.9

Toyota Sequoia – 8.9

Chevrolet Corvette – 8.8

Toyota Avalon – 8.8

Toyota 4Runner – 8.8

Audi TT – 8.8

Средний показатель по всем моделям – 7.3 лет

Как сообщили представители портала, данные результаты объясняются уникальными характеристиками машин из списка.

«Занимающий первое место Toyota Land Cruiser 200 привлекает клиентов сочетаемостью мощного характера, потрясающими внедорожными возможностями и ощущением роскоши. При этом, японская модель по стоимости выходит дешевле конкурентов в лице Range Rover и Mercedes G-Class, имея схожее оснащение», – рассказал руководитель iSeeCars.com Фонг Ли.

Авторы исследования подготовили видеоролик с моделями из списка топ-10:

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