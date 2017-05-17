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Сари
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Главная » Авто » В Мурманске сотрудники ДПС задержали водителя с чужими правами
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 19:42

В Мурманске сотрудники ДПС задержали водителя с чужими правами


МУРМАНСК/ 17 мая - В Октябрьском округе в районе улицы Планерная сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД, находившимися на маршруте патрулирования, остановлен автомобиль «Ниссан». Мурманчанин предъявил полицейским права, однако у сотрудников полиции возникли сомнения, так как фотография на документе не была похожа на водителя. Дорожные полицейские вызвали на место остановки транспортного средства следственно-оперативную группу.

В ходе проверки полицейские установили, что ранее судимый 27-летний северянин использовал чужие права, которые являются подлинными. Не имея своих прав он взял водительское удостоверение брата и решил, что инспекторы ГИБДД в случае остановки автомобиля не заметят разницу.

По факту в отношении 27-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Misanec.ru

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