Рассекречена внешность нового Kia Rio для России

17 Мая 2017 года, 20:05

Форум российского клуба Kia Rio опубликовал фотографии седана нового поколения, производство которого стартует в августе. Фото сделаны на предприятии корейской компании в Санкт-Петербурге. Сам автомобиль попался в объективы камер без какого-либо камуфляжа.

По снимкам можно сделать вывод, что российская версия «Рио» практически ничем не отличается от автомобиля для рынка Китая, где он получил имя К2. Kia Rio для России отличается другим передним бампером, видоизмененной решеткой радиатора и слегка подправленными «протимотуманками». Интерьеры китайского и российского Rio идентичны, кроме иного блока управления аудиосистемой.

Что касается моторной гаммы, то тут уже давно все известно. «Рио» нового поколения получит силовые установки от соплатформенного Hyundai Solaris. Это бензиновые моторы объемом 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 силы соответственно. Агрегаты работают в паре с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».

Продажи нового Kia Rio стартуют в сентябре. Стоимость автомобиля назовут ближе к дате начала продаж, то есть в августе. Сейчас ценник на модель текущего поколения начинается от 560 900 рублей.