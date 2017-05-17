На Кольском, 156 в Мурманске вновь подожгли машину

18 Мая 2017 года, 08:35

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске на проспекте Кольском, 156 вновь горел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:24.

«В результате пожара у автомобиля сгорел моторный отсек по всей площади, обгорел салон, передние колеса, так же пострадал рядом стоящий автомобиль», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Мурманской области. Пользователи социальных сетей сообщают, что причиной возгорания мог быть преднамеренный поджог.

В ночь на 17 мая по этому же адресу уже горел автомобиль. Как рассказали «Би-порту» очевидцы этого пожара, на капоте автомобиля находилась бутылка с горючей смесью.