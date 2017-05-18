18-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Мурманске

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера, 17 мая, на улице Папанина автомобиль «Опель» врезался в стоявший «БМВ». В областном ГИБДД рассказали, авария произошла в 21:15 и водитель указанной машины неправильно выбрал скорость движения. В результате за амбулаторной помощью обратилась 18-летняя девушка, находившаяся в момент ДТП на пассажирском сидении «Опеля». Кроме этого, ночью на перекрестке улиц Прибрежная и Достоевского в Мурманске водитель ВАЗа-2109 въехал в дорожное ограждение. Пострадал 27-летний пассажир, который обратился за помощь амбулаторно.