Кроссовер Lamborghini вышел на тесты

18 Мая 2017 года, 18:40

Компания Lamborghini приступила к финальным испытаниям кроссовера Urus. На этот раз инженеры итальянской марки отправились доводить до ума автомобиль на знаменитую трассу Нюрбургринг, где кроссовер попался в объективы автошпионов. Снимки серийной версии «Уруса» в камуфляже выложило издание Motor1.

Первый концепт «супер-кроссовера» от Lamborghini вышел в свет еще в 2012 году. Судя по фотографиям с трассы, дизайн автомобиля не будет сильно отличаться от последней версии прототипа, показанного на автосалоне в Москве год назад. И это хорошо! Концепт-кар обладал агрессивным, но в то же время узнаваемым стилем Lambo.

Наконец-то главный исполнительный директор марки Стефано Доменикали раскрыл тайну о силовой установке модели. Urus получил бензиновый твин-турбо V8 объемом 4.0 литра мощностью 650 лошадиных сил. В 2019-м появится гибридная версия, также есть шанс увидеть и «горячую» модификацию с более мощным двигателем, перенастроенной подвеской и другим аэродинамическим пакетом. Итальянский паркетник имеет все шансы опередить Bentley Bentayga, став самым быстрым серийным кроссовером в мире. Напомним, что модель от Bentley развивает максимальную скорость в 301 км/ч.

Мировой дебют Lamborghini Urus отметит в сентябре на международном автошоу во Франкфурте, а продажи должны начаться во втором квартале 2018 года. Стоимость автомобиля составит от 200 000 евро. Сборку кроссовера наладят на предприятии рядом с главным офисом в итальянской Сант-Болоньезе. Новинка должна помочь компании удвоить мировые продажи – в 2016-м по миру разошлись 3457 автомобилей, что является рекордом. Доменикали сообщил, что в 2018-м компания намерена реализовать 1000 «Урусов», а с 2019 продажи должны быть как минимум 3500 кроссовер в год.