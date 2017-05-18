В Мурманской области полицейские пресекли ряд фактов повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения

18 Мая 2017 года, 16:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая - Так, сотрудники ОМВД России по г.Мончегорску ночью около дома по пр. Кирова остановили для проверки документов автомобиль «Хендай Акцент» под управлением мужчины, 1991 года рождения.

У жителя города имелись признаки алкогольного опьянения, ввиду чего водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Проведенная на специальном приборе процедура подтвердила, что сел мужчина за руль нетрезвым - содержание алкоголя в его крови составило 0,630 мг/л.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что данный гражданин в 2015 году привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Срок наказания не истек.

Подобный факт нарушения был зарегистрирован полицейскими и в городе Оленегорске. Около дома по ул. Бардина сотрудники дорожно-патрульной службы установили автовладельца, 1980 года рождения, который будучи в нетрезвом виде, управлял автомобилем «Логан». В результате освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови задержанного составило 1,156 мг/л. Неработающий, ранее судимый за кражу и угон северянин был подвергнут административному наказанию за управление машиной в алкогольном опьянении, срок наказания не истек.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: myslo.ru