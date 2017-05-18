Виновница смертельной аварии на трассе «Кола» получила условный срок

18 Мая 2017 года, 15:09

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – На федеральной трассе «Кола» под Оленегорском 1 февраля 2016 года произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Водитель «Форд Фокуса», не справилась с управлением и допустила занос, выехав на встречную полосу. Результатом стало лобовое столкновение с «Рено Логан», также был задет грузовой автомобиль.

За рулем «Форда» в момент ДТП находилась жительница Мурманской области, 1982 года рождения. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

«Женщина, 1969 года рождения – пассажир «Рено Логан» скончалась от полученных в аварии телесных повреждений. В судебном заседании подсудимая Мария Васильева свою вину в совершении преступления не признала. Однако благодаря стойко занятой позиции государственного обвинителя, удалось добиться обвинительного приговора», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Кольским районным судом было вынесено решение согласно части третьей статьи 264 УК – три года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме этого, назначен испытательный срок на три года, в период действия которого на подсудимую возложены дополнительные обязанности.

Фото: Svopi.ru