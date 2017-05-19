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Главная » Авто » Skoda показала новый кроссовер Karoq
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 17:36

Skoda показала новый кроссовер Karoq

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На специальном мероприятии в Стокгольме компания Skoda представила миру новый компактный кроссовер Karoq. Новинка пришла на замену модели Yeti, который еще какое-то время будет производиться параллельно «Кароку». Построен кроссовер на общей платформе MQB c VW Tiguan нового поколения.

Длина «Карока» составляет 4,3 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 1,6 метра, а колесная база равна 2,6 метрам. Объем багажника составляет 521 литр при поднятых сидениях второго ряда и 1630 литров при сложенных. Сзади – три кресла, которые двигаются вперед-назад независимо друг от друга. Также задние сидения можно полностью вынуть из машины, что увеличит объем багажного отделения до 1810 литров.

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Моторная гамма нового чешского кроссовера состоит из пяти агрегатов: два бензиновых и три дизельных. Бензиновые моторы представлены трехцилиндровым турбоагрегатом 1.0 мощностью 115 сил и 1.5-литровым двигателем с 150 лошадиными силами. Дизельные версии состоят из моторов 1.6 мощностью 115 л.с. и 2.0-литровым агрегатом мощностью 150 или 190 л.с. С топовым двигателем автомобиль набирает первую сотню за 7.8 секунд с «максималкой» в 211 км/ч. Среди коробок передач – шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG с двумя сцеплениями.

«Карок» получил богатое техническое оснащение. Паркетник оснащен активной подвеской с четырьмя режимами работы, среди которых есть настройки для проезда по бездорожью и для динамичной езды на шоссе. В списке оснащения также есть полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, подогревы руля и всех сидений, открытие багажника бесконтактным способом с помощью стопы, мультимедийный центр Columbus с управлением жестами, беспроводная зарядка для смартфонов, электронный фаркоп с электроприводом. Кроме того, автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, системы контроля мертвых зон, слежения за дорожными знаками и разметкой, а также системы предупреждения фронтальных столкновений и контроля за состоянием водителя.

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На данный момент руководство «Шкоды» не приняло решение о поставках «Карока» в России, но шансы этого велики. Пока же российские клиенты могут заказать модель Yeti (от 1 069 000 руб.) или флагманский большой внедорожник Kodiaq (от 1 999 000 руб.), недавно появившийся в продаже.

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