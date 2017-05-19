Водитель пострадал в массовой аварии в центре Мурманска

19 Мая 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера на проспекте Ленина в 17:00 произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. В нем пострадал мужчина, 1971 года рождения, который в момент аварии находился за рулем ВАЗа.

«Водитель «Ford Transit», 1985 года рождения, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате чего он допустил столкновение с ВАЗом, который отбросило на стоявшие перед ним в попутном направлении автомобили «Volkswagen» и «Toyota», – рассказали в областном ГИБДД.

Фото: Эдуард Бройтман / Мурманск ДТП ЧП