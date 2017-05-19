Новые светофоры появятся в посёлке Дровяное к сентябрю

19 Мая 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Упрдор «Кола» оборудует современными светофорами два пешеходных перехода вблизи школ в Мурманской области. Светофоры появятся в поселке Дровяное Мурманской области на 1393 км автодороги Р-21 «Кола».

Необходимость строительства светофорных объектов вызвана высокой интенсивностью движения на федеральной трассе, отмечают в ведомстве. Предполагается, что установка светофоров безопасность в целом и сократит вероятность возникновения ДТП. Новые светодиодные светофоры будут способствовать повышению видимости в условиях непогоды. Кроме того, устройства будут оборудованы кнопкой вызова пешеходной фазы, оснащены звуковым сигналом и табло обратного отсчета времени.

В планах у дорожников нанесение новой горизонтальной разметки, установка соответствующих дорожных знаков и ограждений. Все работы планируется завершить уже к 1 сентября этого года.