Электрический хэтчбек Nissan Leaf второго поколения представят осенью

19 Мая 2017 года, 18:50

Пресс-служба Nissan опубликовала первый тизер электрокара Leaf следующей генерации. На фото показаны только светодиодные фары – в компании решили в течение нескольких месяцев перед мировым дебютом модели выкладывать ее в сесть по кусочкам. Полноценная презентация пройдет на международном автошоу во Франкфурте осенью.

Технические данные электрокара в Nissan также решили пока не раскрывать, упомянув лишь, что новый Leaf получил более мощный электромотор и новый аккумулятор до 60 кВт/ч, который позволит проезжать на одном полном заряде до 550 километров. Представители Nissan сообщили, что сделают новый Leaf более массовой моделью, которая убедит клиентов в удобстве и практичности использования электрического автомобиля. По прогнозам японской марки, к концу этого десятилетия на электрокары будут приходиться 20% всех продаж Nissan.

Нынешний Leaf производится с 2011 года и успел разойтись по миру в количестве 260 000 штук. Хэтчбек комплектуется 110-сильным электромотором и комплектом батарей, которые обеспечивают дальность хода в 250 километров, и это в идеальных условиях. Максимальная скорость тоже довольно скромная – 144 километров в час. Так что новое поколение электрокара качественно превзойдет по характеристикам текущую версию.

По слухам, новое поколение Nissan Leaf получил продвинутые электронные опции, среди которых будут система автопилота для езды по трассе без участия водителя и полностью автоматический автопарковщик.

К тизерному изображению нового Leaf в соцсетях была добавлена интригующая подпись: «Удивительные вещи стоят того, чтобы их дождаться. Скоро будет раскрыта новая глава в области интеллектуальной мобильности с нулевым уровнем выбросов».