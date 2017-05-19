Российские Renault Captur отправятся на сервис

19 Мая 2017 года, 19:35

Российский офис Renault отзывает крупную партию кроссоверов Captur. В сервис отправятся 10 116 автомобилей, реализованных с июня 2016 по май 2017 года, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва Renault Kaptur является контакт между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства. Из-за этого есть риск повреждения тормозного шланга«, – говорится в ведомстве.

На отзываемых Renault Kaptur проведут полную диагностику данной проблемы: будет выполнены осмотр подкрылка, проверка изменения геометрии края подкрылка правой задней арки, визуальная проверка заднего правого гибкого тормозного шланга на наличие следов контакта с подкрылком. При наличии следов контакта с подкрылком, задний правый гибкий тормозной шланг будет заменен. Как обычно, все работы проведут бесплатно для владельцев проблемных машин.

Официальные дилеры уже начали сообщать владельцам отзываемых кроссоверов о скорейшем визите в сервис. Самостоятельно проверить свой автомобиль на наличие дефекта можно по списку VIN-номеров на сайте ведомства.