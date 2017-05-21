Весь общественный транспорт Мурманска перешёл на летнее расписание

22 Мая 2017 года, 09:15

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - С 22 мая 2017г все троллейбусные маршруты переходят на летнее расписание. Об этом сообщили в АО «Электротранспорт».

С новым расписанием движения можно ознакомиться по ссылке.