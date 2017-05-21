Мурманскавтотранс через суд хотел увеличить стоимость проезда в общественном транспорте

22 Мая 2017 года, 10:12

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд отклонил иск ПАО «Мурманскавтотранс» к Комитету по тарифному регулированию Мурманской области. Компания намеревалась признать недействующими ряд положений методических указаний по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте.

«Истец полагал, что стоимость проезда в общественном транспорте в сумме 28 рублей за одну поездку мала и хотел её увеличения», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Однако суд решил, что оспариваемые истцом положения Методических указаний не противоречат требованиям федерального и регионального законодательства, соответствуют основным принципам государственного регулирования цен и не влекут нарушение прав административного истца как перевозчика. Таким образом, в иске было отказано.

Решения суда в законную силу не вступило.

Напомним, с 1 января 2017 года стоимость разовой поездки в городском сообщении определена в размере 28 рублей; проезд пассажиров за каждый километр пути в пригородном сообщении составил 2,80 рублей; проезд пассажиров за каждый километр пути в междугороднем сообщении - 3,46 рублей.

Фото: busphoto.ru