Выходные оказались богаты на ДТП

22 Мая 2017 года, 11:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Одна девушка погибла, еще три человека получили различные травмы на дорогах Мурманской области за прошедшие трое суток. В пятницу, 19 мая, на территории регионального центра произошло два ДТП. На улице Подстаницкого в 11:30 водитель ВАЗа-2113 при выезде с прилегающей территории не справился с управлением и врезался в «Шевроле», который двигался по главной дороге. В результате аварии пострадал пассажир «Шевроле» – мальчик, 2006 года рождения. Ему была оказана амбулаторная помощь.

Напомним, еще один ребенок пострадал в районе дома №12 по улице Первомайская. Служебный автомобиль ППС, двигаясь на вызов, совершил наезд на мальчика, 2009 года рождения.

«Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, и выскочил внезапно перед близко идущим автомобилем из-за транспортного средства, припаркованного у края проезжей части. Сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь, сообщили о происшествии в дежурную часть. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в областном ГИБДД.

По факту случившегося начальником УМВД России по Мурманской области назначена служебная проверка.

На следующий день в Ковдоре пьяный водитель «Опеля» в 4:10 сбил пешехода, 1981 года рождения, и скрылся с места происшествия. По информации ГИБДД, мужчина был задержан в течение часа. Сам пострадавший двигался в момент наезда по проезжей части и в результате был госпитализирован.

В Кольском районе погибла водитель автомобиля «Фольксваген Гольф». Девушка, 1988 года рождения, двигалась в сторону Оленегорска, когда по неустановленным обстоятельствам совершила выезд на встречную полосу движения и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Ранее сообщалось, что погибшая не была пристегнута ремнями безопасности.