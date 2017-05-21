Пешеходы допустили 64 нарушения ПДД за выходные

22 Мая 2017 года, 11:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД Мурманской области за прошедшие трое суток зарегистрировали 1216 нарушений правил дорожного движения. Из них 64 нарушения допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними. На дорогах задержаны 42 водителя в состоянии опьянения, еще 15 человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 16 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 587 нарушений ПДД. Всего оформлено 158 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.