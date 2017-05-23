Более 20 пьяных водителей задержаны в Мурманской области за сутки

23 Мая 2017 года, 11:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедший понедельник на территории Мурманской области выявлено 432 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 22 пьяных водителя, еще восемь человек задержаны за неуплату административных штрафов. Кроме этого, пешеходы совершили 27 нарушений, пять допущено несовершеннолетними.

Зарегистрировано 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 198 нарушений ПДД. Всего за сутки сотрудниками оформлено 46 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.