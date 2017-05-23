Мурманчанку ждут исправительные работы за пьяную езду по улицам Оленегорска

23 Мая 2017 года, 13:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД 25 февраля 2017 года в ночное время на улице Оленегорска был остановлен автомобиль «Suzuki GrandVitara». За рулем машины находилась жительница Мурманска Вера Данилкова, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз она также оказалась пьяна в связи, с чем и оказалась в суде.

«Прокуратурой Оленегорска было поддержано обвинение по данному уголовному делу. По результатам его рассмотрения женщина признала свою вину – суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 400 часов обязательных работ с одновременным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в три года», – рассказали «Би-порту» в Прокуратуре Мурманской области.

В надзорном органе также рассказали, что Данилкова была ранее судима за преступление против собственности.