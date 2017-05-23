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Главная » Авто » ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску разыскивает очевидцев ДТП
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 15:00

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску разыскивает очевидцев ДТП


МУРМАНСК/ 23 мая - 14 мая 2017 в Мурманске неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на автомобиль «Пежо», припаркованный в районе д.50 по ул. Копытова. От удара автомобиль «Пежо» отбросило на припаркованный рядом автомобиль «Шевроле». Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель, в нарушение п.2.5 Правил дорожного движения, с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции просят граждан, кому известна какая-либо информация по данному ДТП, а также лицу, его совершившему, обратиться в ОБ ДПС по телефонам 8 (8152) 40-79-66 (группа розыска ОБ ДПС по г.Мурманску) 42-18-45 (дежурная часть).

Напоминаем водителям об обязанностях, установленных для водителей п.2.5 ПДД в связи с совершением ДТП и ответственности за оставление места ДТП, предусмотренной п.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску

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