ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску разыскивает очевидцев ДТП

23 Мая 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 23 мая - 14 мая 2017 в Мурманске неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на автомобиль «Пежо», припаркованный в районе д.50 по ул. Копытова. От удара автомобиль «Пежо» отбросило на припаркованный рядом автомобиль «Шевроле». Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель, в нарушение п.2.5 Правил дорожного движения, с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции просят граждан, кому известна какая-либо информация по данному ДТП, а также лицу, его совершившему, обратиться в ОБ ДПС по телефонам 8 (8152) 40-79-66 (группа розыска ОБ ДПС по г.Мурманску) 42-18-45 (дежурная часть).

Напоминаем водителям об обязанностях, установленных для водителей п.2.5 ПДД в связи с совершением ДТП и ответственности за оставление места ДТП, предусмотренной п.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску