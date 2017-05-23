Пьяного мотоциклиста задержали в Печенгском районе

23 Мая 2017 года, 15:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе задержали мотоциклиста, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону, чем привлёк внимание сотрудников Росгвардии.

«От гражданина, управлявшего мотоциклом, исходил запах алкоголя. Сотрудниками вневедомственной охраны было принято решение доставить молодого человека в отдел полиции для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и составления протокола», - сообщили «Би-порту» в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

От освидетельствования мужчина отказался, а в ходе беседы начал оскорблять сотрудников грубой нецензурной бранью. За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит административный арест или штраф. А вот за оскорбление представителя власти мужчину накажут по ст. 319 УК РФ.

Фото: auto.newsler.ru