Три человека госпитализированы за прошедшие сутки с мест ДТП

24 Мая 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера, 23 мая, с 44 километра дороги «Пиренга-Ковдор» были госпитализированы 62-летний водитель ВАЗа-2106 и его 52-летний пассажир. В ГИБДД сообщили, что около 11:20 автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

«Управлявший неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением», – рассказали в отделе пропаганды.

Еще один мужчина был доставлен в больницу Мурманска после того как на проспекте Героев-североморцев его сбил водитель «Фольксвагена». ДТП произошло в 16:30 на пешеходном переходе – «Фольксваген» при повороте направо не уступил дорогу пострадавшему, который двигался на разрешающий сигнал светофора.