Участники профсоюзного автомотопробега проедут больше 300 км

24 Мая 2017 года, 12:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Профсоюз Вооруженных Сил России Североморска 27 мая проведет второй профсоюзный автомотопробег, посвященный Дню Северного флота. Городская организация построила маршрут, охватывающий семь населенных пунктов области. Сбор участников пройдет на центральной площади Североморска, после чего колонна отправится в Сафоново, Шонгуй, Высокий и Оленегорск. Всего они проедут более 300 километров.

Председатель профсоюза Сергей Кошкарев рассказал «Би-порту», что по пути следования будут возложены цветы к мемориалам боевой славы.