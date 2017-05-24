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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Авто » Мурманские пешеходы допустили 40 нарушений ПДД за сутки
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 13:04

Мурманские пешеходы допустили 40 нарушений ПДД за сутки


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Всего 426 нарушений правил дорожного движения допущено за минувшие сутки на дорогах Мурманской области. Сотрудниками ГИБДД выявлено, что 40 из них совершили пешеходы, при этом 12 допущено несовершеннолетними. Задержан 21 пьяный водитель, еще пять человек были задержаны за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано восемь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. Всего оформлено 47 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.

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