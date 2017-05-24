Мурманские пешеходы допустили 40 нарушений ПДД за сутки

24 Мая 2017 года, 13:04

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Всего 426 нарушений правил дорожного движения допущено за минувшие сутки на дорогах Мурманской области. Сотрудниками ГИБДД выявлено, что 40 из них совершили пешеходы, при этом 12 допущено несовершеннолетними. Задержан 21 пьяный водитель, еще пять человек были задержаны за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано восемь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. Всего оформлено 47 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.