361 нарушение ПДД выявлено сотрудниками областного ГИБДД

25 Мая 2017 года, 10:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, выявлено 361 нарушение правил дорожного движения. За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД задержаны 14 пьяных водителей, еще шесть человек – за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано семь нарушений, связанные с выездом на встречную полосу. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД. Пешеходами Мурманской области совершено 20 нарушений, семь допущено несовершеннолетними.

Всего было оформлено 71 столкновение с материальным ущербом, без пострадавших.