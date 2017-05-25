Автомобиль перевернулся на автодороге «Пиренга-Ковдор»

25 Мая 2017 года, 10:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – На 32 километре автодороги «Пиренга-Ковдор» автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и перевернулся.

«ДТП произошло около 16:25 24 мая, водитель неправильно выбрала скорость движения, и не справилась с управлением», – сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Пострадала 52-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сидении. Она обратилась за помощью амбулаторно.

Напомним, 23 мая с 44 километра этой же дороги были госпитализированы двое мужчин – ВАЗ оказался в кювете.