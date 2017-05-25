Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Цветы, линейка, выпускные ленты. В Мурманске зазвенели последние звонки
 
 
 
 

Курсы валют 25.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0834
-0,3592
1 USD
Доллар США
56,2743
-0,2809
1 EUR
Евро
62,9203
-0,6986
10 NOK
Норвежских крон
67,1427
-0,8070
10 SEK
Шведских крон
64,7084
-0,6295
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
25 Мая 2017, 13:10
«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
25 Мая 2017, 12:25
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
25 Мая 2017, 12:19
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
25 Мая 2017, 12:00
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманское отделение финского консульства переезжает в новое здание
24 Мая 2017, 18:45
Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске
24 Мая 2017, 17:10
Российский моряк погиб в Баренцевом море
25 Мая 2017, 08:15
Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
24 Мая 2017, 16:50
Директор мурманской гостиницы продала фиктивную регистрацию двум иностранцам
24 Мая 2017, 16:20
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
24 Мая 2017, 13:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 12:19

Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО


РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Российский союз страховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов по итогам первого квартала 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Впервые этот рейтинг был составлен по итогам шести месяцев прошлого года, то есть мы накопили уже определенную статистику и можем делать выводы, где региональные власти принимают меры по борьбе со страховым мошенничеством и ситуация улучшается, а где ухудшается. Если сравнивать данные с первым рейтингом, то выходит, что за это время четверть регионов резко улучшили свои позиции, четверть – значительно ухудшили», – сказал Юргенс.

Глава РСА пояснил, что 23 региона переместились на 10 и более позиций вниз, то есть в лучшую сторону, 24 региона передвинулись на 10 и более позиций вверх, то есть ситуация в них усугубилась.

«Страховое сообщество инициировало проведение межведомственных совещаний с участием руководителей правоохранительных и контролирующих органов, органов прокуратуры в федеральных округах РФ и в отдельных субъектах. В ряде регионов по итогам таких мероприятий началась реальная работа, к которой подключились губернаторы», – сообщил он.

Так, позитивный результат очевиден в Краснодарском крае (переместился с 6 на 24 место), Ставропольском крае (с 12 на 46), Мурманской области (с 9 на 28), Саратовской области (с 26 на 50), Карачаево-Черкессия (с 3 на 31).

Ухудшилось положение в Ингушетии (с 27 на 3 место), Челябинской области (с 12 на 2), Оренбургской области (с 22 на 6), Астраханской области (с 24 на 9 место).

Юргенс отметил, что уровень выплат в ОСАГО, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, в первом квартале 2017 года в целом по России показывает отрицательный результат и составляет 122%.

«Это означает, что страховщики ОСАГО на каждые 100 рублей собранной премии выплачивают 122 рубля. И этот показатель касается России в целом, а есть регионы, где он превышает 250%», –пояснил президент РСА.

Отмечается необоснованный рост частоты страховых случаев, то есть их числа. Например, в рейтинге по итогам шести месяцев 2016 года она составляла 5,8%, по итогам 2016 года тоже 5,8%, а по итогам первого квартала 2017 года этот показатель вырос до 7,1%.

«Мы знаем, что аварийность в России не растет и очевидно, что рост частоты страховых случаев связан с мошенническими действиями, когда страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая деятельность процветает при оформлении Европротокола», – пояснил Юргенс.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
2.
В Полярных Зорях обустроят набережную в парке
3.
Медведя, вышедшего к людям под Оленегорском, застрелили
4.
Наркосбытчица, осужденная по четырём эпизодам, обжаловала приговор в областном суде
5.
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта