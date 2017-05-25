Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО

25 Мая 2017 года, 12:19

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Российский союз страховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов по итогам первого квартала 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Впервые этот рейтинг был составлен по итогам шести месяцев прошлого года, то есть мы накопили уже определенную статистику и можем делать выводы, где региональные власти принимают меры по борьбе со страховым мошенничеством и ситуация улучшается, а где ухудшается. Если сравнивать данные с первым рейтингом, то выходит, что за это время четверть регионов резко улучшили свои позиции, четверть – значительно ухудшили», – сказал Юргенс.

Глава РСА пояснил, что 23 региона переместились на 10 и более позиций вниз, то есть в лучшую сторону, 24 региона передвинулись на 10 и более позиций вверх, то есть ситуация в них усугубилась.

«Страховое сообщество инициировало проведение межведомственных совещаний с участием руководителей правоохранительных и контролирующих органов, органов прокуратуры в федеральных округах РФ и в отдельных субъектах. В ряде регионов по итогам таких мероприятий началась реальная работа, к которой подключились губернаторы», – сообщил он.

Так, позитивный результат очевиден в Краснодарском крае (переместился с 6 на 24 место), Ставропольском крае (с 12 на 46), Мурманской области (с 9 на 28), Саратовской области (с 26 на 50), Карачаево-Черкессия (с 3 на 31).

Ухудшилось положение в Ингушетии (с 27 на 3 место), Челябинской области (с 12 на 2), Оренбургской области (с 22 на 6), Астраханской области (с 24 на 9 место).

Юргенс отметил, что уровень выплат в ОСАГО, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, в первом квартале 2017 года в целом по России показывает отрицательный результат и составляет 122%.

«Это означает, что страховщики ОСАГО на каждые 100 рублей собранной премии выплачивают 122 рубля. И этот показатель касается России в целом, а есть регионы, где он превышает 250%», –пояснил президент РСА.

Отмечается необоснованный рост частоты страховых случаев, то есть их числа. Например, в рейтинге по итогам шести месяцев 2016 года она составляла 5,8%, по итогам 2016 года тоже 5,8%, а по итогам первого квартала 2017 года этот показатель вырос до 7,1%.

«Мы знаем, что аварийность в России не растет и очевидно, что рост частоты страховых случаев связан с мошенническими действиями, когда страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая деятельность процветает при оформлении Европротокола», – пояснил Юргенс.