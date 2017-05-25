Водитель автобуса госпитализирован после столкновения под Мончегорском

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – На федеральной трассе «Кола» на 1262 километре произошло столкновение автобуса ГАЗ-322132 с автомобилем «Renault Kangoo».
«На перекрестке равнозначных дорог 25 мая водитель ГАЗа не предоставил преимущества в движении, результатом стало столкновение с последующим опрокидыванием «Renault», – рассказали в областном ГИБДД.
С места аварии под Мончегорском был госпитализирован водитель автобуса.
Вечером этого же дня в Мурманске пострадал ребенок, 2009 года рождения. На улице Молодежная во дворе дома №12 водитель ГАЗ-330210 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил девочку. Она обратилась за амбулаторной помощью.