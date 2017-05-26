Китайский седан назвали в честь «Мурманска»

29 Мая 2017 года, 08:30

КИТАЙ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Китайский бизнес-седан Lifan 820 сменил имя на Murman. Новинка будет представлена в России летом 2017 года. Выбирая название для автомобиля, создатели вдохновлялись ледоколом «Мурманск».

Автомобиль сначала будет представлен с мотором 1,8 л мощностью 133 л.с. и 5-ступенчатой МКП, а чуть позже появится комплектация с двигателем 2,4 л, (160 л.с.) и 6-диапазонным автоматом с возможностью ручного управления, разработанным австралийской компанией DSI. Оба мотора соответствуют нормам экологического стандарта Евро-5.