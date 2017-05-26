За выходные зарегистрировано 121 столкновение автомобилей в Мурманской области

29 Мая 2017 года, 12:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 121 столкновение автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувшие трое суток зарегистрировано 1215 нарушений правил дорожного движения. Пешеходы совершили 81 нарушение, несовершеннолетние участники – 28.

В состоянии опьянения задержаны 20 водителей, еще 12 человек – за неуплату административных штрафов. Зафиксировано 33 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД.