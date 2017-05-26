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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Авто » Семь человек пострадали на дорогах Заполярья за прошедшие трое суток
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 12:27

Семь человек пострадали на дорогах Заполярья за прошедшие трое суток


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – С пятницы на территории Мурманской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. Первое произошло в региональном центре на проспекте Кирова в 13:40. Водитель «Хендай» сбила 79-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшей была оказана амбулаторная помощь. Вечером 26 мая в Апатитах был сбит еще один пешеход. Управлявший «Рено Логан» в 18:12 совершил наезд на женщину, 44 лет, в зоне нерегулируемого перехода. Она была госпитализирована в медучреждение.

На следующий день также в Апатитах с места ДТП был госпитализирован мальчик, 2009 года рождения.

«Он выбежал из-за встречного потока стоящих автомобилей и пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Все произошло 27 мая в 18:45 на улице Победы», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Через 20 минут в Терском районе на дороге «Умба-Варзуга» водитель «Рено Сандеро», 1974 года рождения, съехал в кювет по правой стороне, где автомобиль и перевернулся. По информации Госавтоинспекции, мужчина не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением – в результате получил травмы и был обслужен амбулаторно.

В Мурманске на улице Калинина 28 мая в 19:00 мотоцикл «БМВ» столкнулся с «Субару». Транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону проспекта Героев-североморцев.

«Водитель автомобиля, 1965 года рождения, был госпитализирован. Показания водителей противоречивы, проводится проверка», – уточнили в ГИБДД.

Ранее в районе Полярных Зорей управлявший «Вольво», выполняя обгон большегрузного автомобиля, допустил столкновение с ВАЗ-2121, который ехал перед этим большегрузом. За рулем ВАЗа находилась женщина, 1964 года рождения, ее госпитализировали с места аварии.

Напомним, еще одна женщина пострадала в столкновении с автомобилем «Ниссан».

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