Семь человек пострадали на дорогах Заполярья за прошедшие трое суток

29 Мая 2017 года, 12:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – С пятницы на территории Мурманской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. Первое произошло в региональном центре на проспекте Кирова в 13:40. Водитель «Хендай» сбила 79-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшей была оказана амбулаторная помощь. Вечером 26 мая в Апатитах был сбит еще один пешеход. Управлявший «Рено Логан» в 18:12 совершил наезд на женщину, 44 лет, в зоне нерегулируемого перехода. Она была госпитализирована в медучреждение.

На следующий день также в Апатитах с места ДТП был госпитализирован мальчик, 2009 года рождения.

«Он выбежал из-за встречного потока стоящих автомобилей и пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Все произошло 27 мая в 18:45 на улице Победы», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Через 20 минут в Терском районе на дороге «Умба-Варзуга» водитель «Рено Сандеро», 1974 года рождения, съехал в кювет по правой стороне, где автомобиль и перевернулся. По информации Госавтоинспекции, мужчина не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением – в результате получил травмы и был обслужен амбулаторно.

В Мурманске на улице Калинина 28 мая в 19:00 мотоцикл «БМВ» столкнулся с «Субару». Транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону проспекта Героев-североморцев.

«Водитель автомобиля, 1965 года рождения, был госпитализирован. Показания водителей противоречивы, проводится проверка», – уточнили в ГИБДД.

Ранее в районе Полярных Зорей управлявший «Вольво», выполняя обгон большегрузного автомобиля, допустил столкновение с ВАЗ-2121, который ехал перед этим большегрузом. За рулем ВАЗа находилась женщина, 1964 года рождения, ее госпитализировали с места аварии.

Напомним, еще одна женщина пострадала в столкновении с автомобилем «Ниссан».